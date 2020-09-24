В квартире в Заводском районе нашли зарезанную женщину

Труп нашли в квартире сегодня ночью
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В квартире на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова в ночь с 23 на 24 сентября нашли труп зарезанной женщины.
- Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело за убийство. На животе 36-летней женщины было ножевое ранение, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Полиция разыскивает злоумышленника.
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