В квартире в Заводском районе нашли зарезанную женщину

Труп нашли в квартире сегодня ночью Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова в ночь с 23 на 24 сентября нашли труп зарезанной женщины.

- Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело за убийство. На животе 36-летней женщины было ножевое ранение, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Полиция разыскивает злоумышленника.

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