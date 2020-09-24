Балашовец забил тетю до смерти шваброй и закидал соседку дротиками

Суд не стал отправлять в колонию 46-летнего рецидивиста за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть человека, легкого вреда здоровью, угрозу убийством и повреждение имущества.

Вечером 31 мая он набросился со шваброй на 72-летнюю мать и 81-летнюю тетю. Родственница поспешила рассказать об этом соседям, те вызвали «скорую помощь».

Пострадавших госпитализировали с травмами, старшая из них спустя непродолжительное время скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ее смерть наступила из-за тупой травмы грудной клетки с переломами ребер.

Здоровью его матери был причинен легкий вред.

Днем 1 апреля злоумышленник стал угрожать соседке, что убьет ее. Та спряталась за машину, которую он закидал дротиками. На выручку гражданке поспешил владелец авто и услышал эти же слова, но уже в свою сторону.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина не понимает, что он делает из-за психического расстройства. Его отправили в специализированный стационар.

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