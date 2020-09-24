Старейший депутат Саратовской областной думы покидает ее

Один из старейших депутатов Саратовской областной думы Николай Кузнецов сдает свой мандат.

- Заявление мной написано. Его рассмотрят на ближайшем заседании мандатной комиссии, — рассказал парламентарий в беседе с «КП-Саратов».

Напомним, Кузнецов с мая 2003 по апрель 2019 года являлся ректором Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова.

Избирался депутатом Саратовской областной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Руководил комитетом по аграрной политике.

В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.

Кузнецов — член партии «Единая Россия».

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