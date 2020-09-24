В Саратовской области за сутки выявили 104 случая коронавируса.

По данным на утро 24 сентября, общее количество зараженных в регионе составило 14 859, выздоровевших — 9 931. За сутки вылечились 142 человека.

Ровно половина новых случаев зарегистрирована в Саратове — 52. В Балаковском районе — 14, Энгельсском — девять. Еще в 18 районах — по три и менее заболевших.

У 64 выявленных зараженных коронавирус протекает с пневмонией, у 15 — с признаками ОРВИ, у 25 людей проходит бессимптомно.

За сутки зарегистрировали шесть детей до 14 лет с COVID-19, двое — 15–17 лет. Однако самая многочисленная группа зараженных — люди старше 60, их 38.

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