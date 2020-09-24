В Балакове ребенок на велосипеде попал под Lada Largus

Вчера, 23 сентября, в 19:45 на Подсосенском Шоссе, 61 в Балакове случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 12-летний велосипедист резко выехал с правой обочины на проезжую часть и попал под колеса Lada Largus, за рулем которой был 65-летний мужчина.

Ребенка госпитализировали с травмами.

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