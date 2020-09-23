Евгений Ковалев: Новая мера поддержки сельских медработников будет востребованной

Евгений Ковалев

Сегодня, в ходе 54-го заседания регионального парламента был принят закон, наделяющий правом на получение служебного жилья врачей, медработников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, которые живут и работают в госучреждениях здравоохранения, расположенных в селах, поселках и городах с числом жителей менее 50 тысяч человек.

Также документ дает возможность специалистам, проработавшим в медучреждениях первичного звена и в службе скорой помощи десять лет и более, получить служебное жилье в собственность после десяти лет проживания в нем.

- Дефицит медицинских кадров сельских территорий на сегодня является одним из первоочередных вопросов. На территории области уже действует ряд программ поддержки медицинских работников. Принятие проекта закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», который разработан во исполнение поручений Президента Российской Федерации, предусматривает возможность передачи после 10 лет работы медицинским работникам, исключительно проработавшим все это время в первичном звене (в должностях медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и (или) скорую медицинскую помощь), предоставленное им на период трудовых отношений служебное жилое помещение, безвозмездно в собственность.

Возможность приватизации служебных квартир, безусловно, хорошая мера. Поскольку многие медицинские работники, отработав длительное время, так и не обзавелись собственным жильем, принятый сегодня закон позволит исправить данную проблему.

Принятая мера является дополнительной поддержкой и хорошим подспорьем для медицинских работников, позволяя сократить дефицит специалистов, - прокомментировал принятие закона депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).