В Саратовской области будет туманно и тепло

В Саратовской области сегодня, 24 сентября, ожидается теплая погода без осадков.
- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Температура днем поднимется до +18…+23 градусов, в Саратове — до +22, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер восточного направления подует со скоростью 5–10 м/с.
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