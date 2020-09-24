В Саратовской области будет туманно и тепло

В Саратовской области сегодня, 24 сентября, ожидается теплая погода без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Температура днем поднимется до +18…+23 градусов, в Саратове — до +22, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер восточного направления подует со скоростью 5–10 м/с.

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