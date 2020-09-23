Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов заразился коронавирусом

Сергей Наумов

Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов, ответственный за социальную политику, сдал положительный тест на коронавирус. Это он подтвердил корреспонденту «КП-Саратов» через свою пресс-службу. При этом сегодня, 23 сентября, он участвовал в заседании облдумы и общался как с депутатами, так и с коллегами чиновниками.

По его словам, тест был сдан накануне, 22 сентября, а положительный результат пришел ему сегодня днем, прямо во время заседания облдумы.

- Я сразу же покинул зал заседаний, а там находился в медицинской маске. Чувствую себя обычно, заболевание протекает бессимптомно, — сказал Наумов.

Сейчас зампред ушел на самоизоляцию дома.

На заседании думы, когда стало известно о заболевании зампреда, где он представлял ряд социальных законопроектов, депутат Станислав Денисенко посетовал, что чиновник был сегодня в зале с уже подтвержденным коронавирусом.

Напомним, в минувшую субботу губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о положительном тесте на COVID-19 и ушел на самоизоляцию.