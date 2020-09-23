В Саратовской области от укуса бешеной лисы в лицо умерла женщина

Руководитель областного Россельхознадзора Алексей Частов Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 23 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» рассказали случай об умершей от бешенства женщине.

- Это произошло в 2000-х годах. Она в лесу увидела лису, та не испугалась. Женщина решила к ней нагнуться, и тогда бешеное животное укусило ее в лицо, — рассказал начальник областного Россельхознадзора Алексей Частов.

Специалисты также отметили, что не стоит подходить к диким животным, лисам. Ведь если они не боятся человека, вероятнее всего, они больны бешенством.

По словам спикеров конференции, бешенство поражает нервную систему. Поэтому чем ближе укус к мозгу, тем больше вероятность, что вирус дойдет до него быстрее.

- Нужно промыть рану и в течение 24 часов обратиться к врачам. Если запоздать — лечение уже не поможет, — отметил руководитель Управления ветеринарии области Алексей Молчанов.

Женщину сделали прививку, но штамм полевого вируса дошел до мозга быстрее, чем вакцина, и ее не удалось спасти.

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