Володин призвал саратовцев следить за строительством дороги по улице Менякина

На строительство дороги по улице Менякина нашли деньги. Об этом на своей в странице «Инстаграм» сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Средства найдены, и проектная организация выполнила работы, исправив все ошибки, потому что сорвался конкурс по вине именно проектной организации, потому что некачественно был выполнен проект, - сказал Володин.

Он отметил, что 30-го сентября должен быть завершен конкурс.

- Надеюсь, что тот, кто победит в этом конкурсе, начнет работы незамедлительно. Есть время, его немного, но учитывая, что сама протяженность этой дороги не такая большая, - всего 479 метров, - придется организовывать работу эффективно. По-другому не получится, потому что как только придут минусовые температуры, вести работы нельзя будет. И не нужно здесь никакие отговорки придумывать. И хотелось бы, чтобы жители, проживающие рядом, если увидят, что что-то не так, обязательно говорили. Нам важно, чтобы и коммуникации были заменены, и необходимые проведены. И здесь надеюсь на вас, - резюмировал спикер.