В Саратовской области насчитали 99 неблагоприятных пунктов по бешенству животных

. Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 23 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» прошла конференция на тему профилактики бешенства в области.

- Бешенство известно уже около 2 тысяч лет. Им болеют все теплокровные, искоренить его невозможно. Без вакцины зараженный умирает. Ежегодно в мире — до 60 тыс. человек, — рассказал руководитель регионального Россельхознадзора Алексей Частов.

В Саратовской области случаи заболевания регистрируются. Сейчас в области плато, но каждые 3-4 года происходит спад и подъем.

Резервуаром в зоне РФ и Европы, по словам Частова, являются лисы и другие хищники.

- В прошлом году возросла популяция грызунов, на этом фоне увеличилась популяция хищников, в том числе лис. В последнее время они стали вести себя, как собаки. Если дикое животное не боится людей, это уже признак бешенства, — рассказал руководитель Россельхознадзора.

К таким животным лучше не подходить. Вирус передается через укус или слюни.

Как рассказал руководитель Управления ветеринарии по Саратовской области Алексей Молчанов, в связи с увеличением популяции лисы становится больше и случаев заболевания бешенством. Всего зарегистрировано 99 неблагоприятных пунктов по бешенству. Из них 67 оздоровлены, 32 — остаются открытыми.

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