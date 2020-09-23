В Саратовской области окончательно разрешили голосовать во дворах

Поправки в областной закон о выборах и референдумах рассмотрели 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Документ представил депутат Николай Бушуев. Предлагается выборы продлить до 3 дней, разрешить голосовать на придомовых территориях.

- Выборный процесс не нарушит процесс образовательный, так как участки располагаются в школах и детсадах? - поинтересовались из зала.

- Избирательная комиссия обязана провести выборы, - ответил Бушуев.

Депутаты от оппозиции призвали не принимать закон, так как достаточно одного дня для голосования.

- Этот закон невозможно не принять, так как он уже существует на федеральном уровне, - сказала Литневская.

- Трехдневное голосование даст возможность для дополнительных фальсификаций, - отметили депутаты от КПРФ.

- Три дня – это возможность для граждан выразить свое мнение, максимально воспользоваться своим избирательным правом – сказал депутат от ЕР Антонов.

Поправки в закон приняли в 2-х чтениях.