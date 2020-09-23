В Саратовской области запретили надругательство над флагами и гербами районов

Законопроект о наказании за надругательство над официальными символами районов Саратовской области обсудили 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

С инициативой ввести административное наказание выступили представители Татищевского района. Предлагается также полномочиями по составлению протоколов о нарушении наделить соответствующий орган МСУ с дальнейшей передачей документа в мировой суд.

Депутаты поинтересовались, что значит надругательство и почему это не прописано в законопроекте. Представители района отметили, что описать все случаи невозможно, но судебная практика есть.

- В Балашове, когда открывался боулинг клуб, бизнесмен на гербе региона заменил стерлядь на кегли. Это неправильно. Подрастающее поколение должно знать об этом и уважать символы. Закон хороший, - сообщил один из депутатов.

- У вас других проблем в районе нет или так часто символы у вас оскорбляют? – поинтересовался депутат от ЛДПР Станислав Денисенко.

- Мы представляем интересы всех муниципалитетов. Это не массовый случай. Но закон должен такой быть, - ответили ему.

Представители КПРФ отметили, что любить государство законами и штрафами невозможно, это нужно делать заботой о гражданах, тогда люди будут желать умереть за флаг.

Депутаты от ЛДПР призвал не голосовать за закон, так как он «высосан из пальца» и люди не могут любить символы, «если нет работы и все разваливается».

Депутат Юлия Литневская (ЕР) сообщила, что областные парламентарии обязаны одобрять все благие инициативы муниципалитетов и призвала поддержать представителей района.

По итогам обсуждений закон приняли в двух чтениях.