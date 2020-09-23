В Саратове осудили москвича за секс с 15-летней девочкой

В Саратове осудили 21-летнего жителя Московской области. Его признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, и в развратных действиях.

- В апреле 2019 года парень познакомился в соцсети с 15-летней девочкой из села в Красноармейском районе Саратовской области. Он знал о ее возрасте, но несмотря на это с апреля по июнь 2019 года звонил ей и присылал СМС сексуального содержания. В июне прошлого года он приехал к ней и занялся сексом. О случившемся узнали правоохранители, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Полиция нашла злоумышленника, а следователи наладили психологический контакт с подростком.

Под тяжестью доказательств парень признался в содеянном. Суд отправил его на десять месяцев в колонию-поселение. Приговор вступил в законную силу.

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