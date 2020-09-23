Перевозчиков оштрафуют за отсутствие кондиционеров и информационных табло в машинах

Законопроект о введении дополнительных штрафов для перевозчиков обсудили 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Городской депутат Дмитрий Кудинов сообщил, что предлагается ввести административную ответственность за отсутствие в общественном транспорте терминалов оплаты, систем кондиционирования воздуха, информационных табло. Сначала перевозчика будут предупреждать, потом штрафовать на 20-30 тыс. рублей.

- Итоговое решение вынесет суд, - сообщил Кудинов.

Закон приняли без долгих обсуждений.