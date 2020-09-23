Сельские медики смогут приватизировать служебное жилье в Саратовской области

Законопроект о предоставлении служебного жилья медикам, переехавшим работать в село, рассмотрели 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов сообщил, что закон подразумевает расширение категории работников, которым положено жилье. Также он отметил, что спустя десять лет специалист сможет приватизировать квартиру. На программу выделили 50 млн рублей, уже объявлены аукционы на покупку жилья.

- Может, есть смысл уменьшить срок, сделать не десять лет, а меньше? — поинтересовался депутат Капкаев.

- Давайте посмотрим, как будет работать программа, тогда будем ее корректировать, — ответил Шувалов.

Закон устроил все фракции, его приняли в двух чтениях.