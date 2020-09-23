Больше двух тысяч детей в Саратовской области учатся на дому из-за коронавируса

В Саратовской области больше двух тысяч детей перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

- На самоизоляцию перешли 39 классов в 26 школах региона — это 1 008 детей. Случаи инфекции выявлены в семьях 22 детей и восьми педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

Период самоизоляции завершился у детей школы №2 в селе Преображенка Пугачевского района и №72 в Саратове. Они вышли на учебу.

При этом полностью закрытыми остаются пять учебных заведений: в ООШ села Покровка в Вольске, №3 в Балашове, а также в селах Логиновка Краснокутского района, Федоровка Федоровского района и Мироновка Питерского района. В каждой школе заболели по одному учителю.

Дистанционное образование получают также студенты Краснокутского политехнического лицея.

Полностью на самоизоляцию ушел детский сад в Питерском районе, частично закрыты пять садов: по одному в Новоузенском, Петровском и Федоровском районах и два — в Саратове.

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