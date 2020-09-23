Саратовские депутаты утвердили прожиточный минимум для пенсионеров

Законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров обсудили 23 сентября на заседании Саратовской областной думы.

Зампред областного правительства Сергей Наумов сообщил, что согласно всем расчетам, на 2021 год эта сумма составит 8 278 рублей. Она устанавливается, чтобы неработающие пенсионеры получили федеральную надбавку. Ее сумма — 1 649 рублей. В дальнейшем планируется увеличение в связи с принятием закона о новой потребительской корзине, который начнут рассматривать в уже в декабре.

Депутаты всех фракций отметили, что 8 278 рублей — слишком небольшая сумма.

Сергей Наумов ответил, что в регионе самая низкая стоимость потребительской корзины, если сравнивать другие субъекты ПФО, и правительство действовало исходя из представленных статистических исследований. Если закон не принять, то 77 тыс. пенсионеров останутся без доплат.

- Жить непросто на эти деньги, но многие пенсионеры работают. Правительство будет делать и делает все, чтобы поддержать эту категорию граждан, — сказал Наумов.

Также было отмечено, что прожиточный минимум пенсионера не повышался три года.

- Это маленькая сумма. Методика расчета несправедливая. Мы направляли запрос Сергею Наумову и в федеральный центр, чтобы пересмотреть ее. Есть понимание, что изменения до декабря будут. Скрепя сердцем давайте закон примем, иначе пенсионеры вообще не получат доплат, — сказал Дзюбан.

После обсуждений закон приняли в двух чтениях.