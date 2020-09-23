Фото из Instagram Минздрава области

Врачей в Саратове начали вакцинировать от коронавируса.

Как сообщило министерство здравоохранения области в своем аккаунте в Instagram, первыми сделавшими прививки в регионе стали три врача из горбольницы №5, которая сейчас является «ковидным» госпиталем.

- Сами медики отмечают, что это очень важно, именно поэтому они изъявили желание привиться, — отметили в Минздраве.

Фото из Instagram Минздрава области

Первая партия вакцины ГаМ-Ковид-Вак из 42 доз прибыла в регион на прошлой неделе. В ближайшее время ожидается поставка еще двух тыс.

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