Саратовские семьи получили 8,5 млрд рублей соцподдержки в связи с коронавирусом

Семьям Саратовской области перечислили порядка 8,5 млрд рублей выплат на детей до трех лет, а также с 3 до 16 лет.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПФР.

Последний день подачи заявлений на меру соцподдержки — 30 сентября.

Можно отправить его через портал «Госуслуги», обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ. При этом усыновители и опекуны смогут подать заявление только при личном визите в ПФР или МФЦ.

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