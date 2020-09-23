В Саратове после двух суток на ИВЛ от коронавируса скончался мужчина с отеком мозга

В Саратове от коронавируса сегодня, 23 сентября, стало известно, что скончался еще один пациент.

- У 57-летнего мужчины была тяжелая двусторонняя пневмония, которая осложнилась пневмомедиастинумом, тромбозом глубоких вен и отеком головного мозга, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава области.

Несмотря на проводимую терапию, спасти пациента не удалось. Он провел в больнице 24 суток, из них два — на ИВЛ.

Мужчина стал 95-й жертвой коронавируса в Саратовской области.

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