В Энгельсе около общежития ограбили студента техникума

В Энгельсе Саратовской области подростка подозревают в ограблении сверстника.

- В полицию заявление от 36-летней жительницы Федоровского района поступило утром 21 сентября. Она рассказала, что вечером 17 числа у общежития на улице Полтавская малознакомый парень отобрал у ее 16-летнего сына, первокурсника техникума, смартфон Honor 9S, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Сотрудники ППС поймали студента того же возраста, который признался в преступлении. Оказалось, что телефон он сдал в скупку. Парню выписали подписку о невыезде.

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