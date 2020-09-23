Балаковский бомж отправился в колонию за избиение до смерти приютившей его пенсионерки

В Балакове Саратовской области осудили 51-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- За помощь в быту 71-летняя женщина приютила в своей квартире 51-летнего мужчину без постоянного места жительства. Днем 2 апреля 2020 года они поругались, и квартирант дал пенсионерке несколько пощечин, ударил ее кулаком в область и несколько раз черенком лопаты по корпусу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

После избиения мужчина положил пострадавшую на диван и не оказал никакой медпомощи. Через несколько дней она умерла, но злоумышленник никому об этом не сказал.

В квартиру 8 апреля пришли родственники женщины, так как она долго не отвечала на звонки, и нашли ее мертвой. Преступник заверил их, что сам нашел ее такой.

Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что пенсионерка скончалась от тупой сочетанной травмы тела с множественными переломами костей скелета.

Под тяжестью доказательств мужчина сознался и раскаялся. Суд отправил его на девять лет, шесть месяцев и 12 дней в колонию строгого режима.

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