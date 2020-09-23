Саратовцам чаще всего требуются репетиторы по математике

В Саратове в связи с началом учебного года вырос спрос на репетиторов.

Аналитики одной из торговых интернет-площадок отмечают, что чаще всего требуются учителя по математике (34% от числа запросов), русскому (19%) и английскому (7%) языкам, обществознанию (3%).

По росту предложения лидирует обществознание (+42%), по спросу математика (+50%).

Спрос на помощь в подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ составляет 18%, доля преподавателей, готовых это делать, — 22%.

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