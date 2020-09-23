У мужчины в Саратове отобрала телефон малознакомая Ирина

В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемую в ограблении.

- В отдел ночью 22 сентября обратился 28-летний житель Степного. ОН рассказал, что прошлой ночью малознакомая по имени Ирина отобрала у него в подъезде дома по Тульскому проезду телефон Huawei, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

ППС задержала 30-летнюю безработную и ранее не судимую женщину, у которой во время обыска нашли залоговый билет скупки. Гражданка призналась в преступлении, ей выписали подписку о невыезде.

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