Страшная смерть тракториста в Саратовской области: Мужчину затянуло в пресс для сена

Фото регионального СУ СКР

В поле в Александрово-Гайском районе Саратовской области недалеко от хутора Балабаечкин нашли тело погибшего тракториста. Владелец хозяйства, в котором он работал, не мог долго дозвониться до него, а когда поехал на поиски, то обнаружил страшную картину.

Следователи СК установили, что мужчина погиб из-за того, что его куртка зацепилась за работающий пресс, формирующий тюки сена.

- Руку и грудную клетку затянуло в валы. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди с переломами ребер, ушибами внутренних органов, — сообщили в региональном СУ СКР.

Новоузенским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего жителя Александрово-Гайского района.