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Под Саратовом «Гранта» при обгоне врезалась в «Газель»

Пострадал 62-летний пассажир легковушки
Ольга СИМОНОВАОльга СИМОНОВА
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В Красноармейском районе Саратовской области вчера, 22 сентября, случилась авария.

- В 16:10 на 404-м км трассы Сызрань — Волгоград 65-летний водитель «Лады Гранта» при обгоне нарушил правила и врезался в ГАЗ-2834, за рулем которого был 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал 62-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали с травмами.

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