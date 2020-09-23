Под Саратовом «Гранта» при обгоне врезалась в «Газель»

В Красноармейском районе Саратовской области вчера, 22 сентября, случилась авария.

- В 16:10 на 404-м км трассы Сызрань — Волгоград 65-летний водитель «Лады Гранта» при обгоне нарушил правила и врезался в ГАЗ-2834, за рулем которого был 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал 62-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.