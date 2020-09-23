Парень одним ударом кулака в шею убил пьяного жителя Красного Октября

Мужчина умер после удара кулаком в шею Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове будут судить 23-летнего жителя поселка Красный Октябрь. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что преступление произошло 9 июля 2020 года. Утром 46-летний мужчина и двое его приятелей распивали алкоголь возле подъезда дома на улице Нефтяников. Гражданин подрался с одним из собутыльников, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области,

Уже днем к месту застолья подъехал 23-летний парень. Он потребовал граждан убрать оставленный после посиделок беспорядок. В ответ на это старший мужчина развязал словесный конфликт и получил сильный удар кулаком в шею от молодого человека. Произошло кровоизлияние мягких тканей, он упал и вскоре умер.

Во время расследования парень признал свою вину. Дело направлено в суд.

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