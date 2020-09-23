Пугачевец отдаст 40 тыс. рублей за избиение полицейского

Суд признал 32-летнего жителя Пугачева виновным в применении насилия к полицейскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 2 августа жители одного из домов на улице 40 лет Октября вызвали полицию, потому что их соседи в позднее время слушали музыку.
Прибывшие правоохранители стали очевидцами драки между двумя мужчинами. Один из них попытался разнять их и получил три удара кулаком по голове и два по лицу.
Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Теперь ему придется отдать штраф в размере 40 тыс. рублей.
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