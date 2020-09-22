В Саратове от коронавируса скончался 61-летний мужчина

В Саратовской области от коронавируса скончался 61-летний мужчина.

- Он поступил в стационар с двусторонней полисегментарной пневмонией. Его начали лечить в инфекционном отделении, но в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Пациенту проводили различные терапии, на 12 сутки в больнице перевели на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.

Состояние мужчины ухудшалось, врачи зафиксировали остановку сердца, реанимация не помогла. Пациент провел в стационаре 16 суток. Также из сопутствующих патологий у него была артериальная гипертензия и ожирение.

Скончавшийся стал 94-й жертвой коронавируса в Саратовской области.

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