В Саратове от коронавируса скончался 61-летний мужчина

В Саратовской области от коронавируса скончался 61-летний мужчина.
- Он поступил в стационар с двусторонней полисегментарной пневмонией. Его начали лечить в инфекционном отделении, но в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Пациенту проводили различные терапии, на 12 сутки в больнице перевели на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.
Состояние мужчины ухудшалось, врачи зафиксировали остановку сердца, реанимация не помогла. Пациент провел в стационаре 16 суток. Также из сопутствующих патологий у него была артериальная гипертензия и ожирение.
Скончавшийся стал 94-й жертвой коронавируса в Саратовской области.
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