В Саратовской области до конца года объединят множество больниц с поликлиниками

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин Фото: Александр Уриевский

В Саратове собираются проводить реорганизацию медучреждений и объединить некоторые из них. Об этом сегодня, 22 сентября, рассказал министр здравоохранения области Олег Костин на конференции в пресс-центре регионального правительства.

- Количество жителей Саратова не растет, а уменьшается, к сожалению. Поэтому когда вводим новую поликлинику, количество новых врачей увеличивается не сильно, а в центре мощность поликлиник падает. Поэтому мы объединяем поликлиники и больницы, чтобы сохранить объемы людей и узких специалистов. К примеру, врачи из поликлиник №№17 и 19 переходят в 21-ю, которая достраивается, — отметил Костин.

По его словам, в комплексном объединении не надо бегать со справками, прием будет проходить во всех филиалах.

Также из Службы скорой помощи и Центра медицины катастроф будет создана Единая диспетчерская служба.

- Когда объединяем — смотрим логистику и удобство для людей. За 30 лет своей работы главврачом не помню, чтобы в одном городе 12 томографов ставят. В старых поликлиниках просто невозможно уже лечить людей по новым нормативам, а новой 21-й поликлинике будет томограф, три УЗИ аппарата, — сообщил министр Костин.

Так, до 31 декабря 2020 года хотят реорганизовать следующие медучреждения:

- в форме присоединения к ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1» ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр»;

- в форме слияния ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 1» и ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 2»;

- в форме присоединения к ГУЗ СО «Балашовская районная больница» ГУЗ СО «Балашовский родильный дом», ГУЗ СО «Балашовская станция скорой медицинской помощи», ГУЗ СО «Балашовская детская больница»;

- в форме присоединения к ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер» и ГУЗ СО «Балашовский противотуберкулезный диспансер»;

- в форме присоединения к ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» ГУЗ СО «Городская поликлиника № 1 г. Балаково», ГУЗ СО «Городская поликлиника № 2 г. Балаково», ГУЗ СО «Городская детская поликлиника г. Балаково»;

- в форме присоединения к ГУЗ СО «Клинический перинатальный центр Саратовской области» ГУЗ Перинатальный центр.

Также будут обсуждать реорганизации:

- в форме присоединения к ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» с последующим созданием единой областной централизованной диспетчерской службы скорой медицинской помощи;

- в форме слияния ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 1», ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2», ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4», ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 4»;

- в форме слияния ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19».

- в форме присоединения к ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 14»;

- в форме присоединения к ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5» ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 10»;

- в форме присоединения к ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 4»;

- о реорганизации в форме слияния ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 11»;

- в форме присоединения к ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 9» и ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»;

- в форме слияния ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9», ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.