Больным коронавирусом на дому в Саратове хотят выдавать вакцину

Олег Костин Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 22 сентября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на конференции в пресс-центре регионального правительства отчитался, что бригады скорой помощи не справляются из-за высокой нагрузки.

- Вчера у них было 150 вызовов за полтора часа. Количество бригад увеличено до 50, но они не справляются. Планируем усилить их дополнительными бригадами от неотложной помощи при поликлиниках. Там они работают до восьми вечера, будем решать, чтобы трудились до полуночи, — заявил Костин.

По его словам, сейчас юристы рассматривают возможность выдавать вакцину врачами поликлиник тем больным, кто проходит лечение от коронавируса на дому. Это будет проходить за счет средств медстрахования.

Также Костин заявил, что сейчас произошел ранний всплеск заболеваемости всеми видами ОРВИ.

- Вызывать врачей нужно, но не каждый же раз скорую помощь, — отметил министр.

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