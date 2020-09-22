Олег Костин: Активная фаза эпидемии коронавируса продлится минимум два года

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин Фото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сегодня, 22 сентября, на брифинге заявил, что острая форма коронавируса может продлиться до двух лет.

- Это будет происходить, пока не будет массового иммунитета в мире, в стране, который появляется после того, как человек переболел или получил вакцину, — подчеркнул Костин.

По его словам, вакцина от коронавируса — это не на всю жизнь. Эти прививки, как с гриппом, придется повторять.

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