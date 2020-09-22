Купленную на маткапитал квартиру жительница Балакова подарила неизвестному

В Балакове Саратовской области суд обязал женщину оформить жилье на детей в долевую собственность.

- В 2018 году гражданке после рождения второго ребенка Пенсионный фонд выдал сертификат на материнский капитал. За счет этих средств она погасила основной долг по кредиту, который заключала для приобретения жилья, и выплатила проценты. Однако квартиру она не оформила в долевую собственность с детьми, а подарила ее неизвестному, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, чтобы женщину обязали оформить недвижимость и на детей. Тот удовлетворил иск, после этого права детей восстановили.

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