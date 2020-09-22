В Саратовской области за сутки 105 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области, по данным на утро 22 сентября, выявили еще 105 случаев заражения коронавирусом.

- Общее количество инфицированных составило 14 647, выздоровевших — 9 711. За сутки вылечились 20 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше половины новых случаев — 56 — зарегистрировано в Саратове. В Балашовском и Энгельсском районах — по шесть заболевших, в Балаковском — пять. Еще в 17 районах — по четыре и менее случаев.

Из 105 человек 58 — люди с неустановленным источником заражения, 44 — контактные, трое прибыли с симптомами ОРВИ с другой территории.

При этом у 44 пациентов коронавирус протекает с пневмонией, у 29 — с признаками ОРВИ, у 32 — бессимптомно.

Больше всего за сутки выявили инфицированных людей старше 60 лет — таких 36 человек. Также заболели шесть детей до 14 лет.

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