Под Саратовом сторож недополучил 41 тыс. рублей зарплаты

В Воскресенском районе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты.

- В ходе проверки в сельскохозяйственной организации выяснилось, что сторожу с января по июнь 2020 года не выплатили зарплату на общую сумму более 41 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, расследование которого идет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.