Под Саратовом сторож недополучил 41 тыс. рублей зарплаты

В Воскресенском районе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты.
- В ходе проверки в сельскохозяйственной организации выяснилось, что сторожу с января по июнь 2020 года не выплатили зарплату на общую сумму более 41 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, расследование которого идет.
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