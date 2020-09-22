В Саратове перестали ходить трамваи №3 из-за сломанного вагона

В сторону центра Саратова перестали ходить «тройки» Фото: Мария Франко

Из-за сломанного вагона в Саратове сегодня, 22 сентября, перестали ходить трамваи №3.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта, движение прервалось у остановки «Торговый центр» в сторону Мирного переулка.

Инцидент произошел в 08:55.

Сегодня утром «тройки» и «одиннадцатые» уже переставали ходить из-за ДТП возле Губернского рынка. В 08:45 движение возобновилось.

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