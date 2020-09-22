Двое приятелей на пруду Семхоз проломили парню голову монтировкой

Двое жителей Саратова 26 и 29 лет обвиняются в том, что избили, а затем проломили голову монтировкой 28-летнему местному жителю. Следователи СУ СКР по Кировскому району Саратова возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 7 августа 2020 года на берегу пруда Семхоз. Двое приятелей пили в компании с 28-летним жителем поселка Дубки и 32-летним мужчиной. Пьянка завершилась ссорой и дракой.

В результате 26-летний нанес жителю Дубков удар кулаком по лицу, а затем бутылкой по голове, и тот потерял сознание. 29-летний молодой человек взял из машины монтировку и проходя мимо лежащего на земле пострадавшего, ударил ею потерпевшего по голове. Вызванные на место ЧП медики отвезли избитого в реанимацию, но 26 августа он скончался.

После этого дело из полиции было передано в СКР, 29-летнего мужчину взяли под стражу, 26-летний подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Вскоре его задержала полиция, а потом поместили под стражу.

Свою вину оба не признают.