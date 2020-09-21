В Саратовской области продлили коронавирусные ограничения до 5 октября

Коронавирусные ограничения продлили до 5 октября

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу до 5 октября. Такое решение приняли сегодня, 21 сентября, на закрытом заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса по предписанию главного санитарного врача региона Ольги Кожановой.

Документ подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

С 23 сентября по 5 октября запрещается проведение спортивных массовых мероприятий, кроме тех, что включены в Календарный план, зрелищных мероприятий, кроме кинотеатров при условии соблюдения санитарных норм.

Также продлеваются ограничения деятельности организаций исполнительских искусств в части запрета доступа посетителей.

Нельзя будет проводить спортивные, досуговые, экскурсионные и групповые занятия, а также досуговые мероприятия на объектах торговли, например, в торговых центрах.

Курорты, пансионаты, лагеря и дома отдыха тоже остаются закрытыми для граждан.

Жителям нужно продолжать соблюдать масочный режим в транспорте и организациях.

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