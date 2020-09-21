На базе горбольницы №1 в Энгельсе открывается лаборатория по выявлению коронавируса.

Как сообщил сегодня, 21 сентября, первый замминистра Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве Саратовской области, там будут проводить порядка 200 исследований в сутки.

Он также напомнил, что заболеваемость коронавирусом не снижается, к тому же растет количество случаев ОРВИ.

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