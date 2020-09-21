Пенсионерка из Саратова продавала бюджетные места в вуз и попала за это в колонию

В Саратове осудили 64-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в трех эпизодах мошенничества.

- С февраля по август 2016 года пенсионерка обманула родителей двух абитуриенток на 510 тыс. рублей. Она пообещала посодействовать девушкам в поступлении на бюджет в медицинский университет Саратова, но похитила деньги, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Также под предлогом содействия в переводе студентки с коммерческой формы обучения этого же вуза она обманом забрала у нее 50 тыс. рублей.

Однако женщина занималась мошенничеством не только в этой сфере. Она похитила в общей сумме 600 тыс. рублей, обещая восьми жителям области установить им инвалидность.

Суд отправил пенсионерку на полтора года в колонию общего режима и оштрафовал ее на 40 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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