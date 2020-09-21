Пьяный саратовец возле Сенного ударил полицейского

В Кировском районе Саратова будут судить ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 58-летнего мужчину. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому.

- Следствие считает, что днем 16 августа 2020 года возле Сенного рынка пьяный мужчина привлек внимание сотрудников ППС. Те предложили ему пройти медицинское освидетельствование, чтобы составить в отношении нарушителя протокол за появление в общественных местах нетрезвым, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Гражданин оказался не согласен с планами полицейских, обматерил правоохранителя и ударил его рукой в грудь.

Свою вину мужчина не признал. Однако доказательств хватило, чтобы направить дело в суд.

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