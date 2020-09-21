Сайт «КП-Саратов» остается на лидирующих позициях по индексу качества сайтов

Сервис Яндекс обновил данные индекса качества сайтов (ИКС) российских СМИ, в том числе и саратовских.

Так, ИКС «КП-Саратов» по итогам августа составил 42 300 (в апреле — 41 300), «АиФ-Саратов» — 27 300.

Рассчитал Яндекс индекс качества сайтов и для других информационных агентств региона. В топ-5 вошли ИА «Взгляд-инфо» с ИКС 9 200, «СарБК» — 5 700, ИКС ИА «Версия-Саратов» — 5 100 ИКС, ИГ «Четвертая власть» — 4 710, ИКС ИА «Свободные новости» — 3 890.

Отметим, что сравнивать индексы региональных и федеральных ресурсов некорректно. Впрочем, как поясняют в компании Яндекс, индекс качества поддомена сайта (saratov.kp.ru), как правило, равен показателю качества основного домена (kp.ru).

ИКС — это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей с точки зрения Яндекса.

При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.