В Саратовской области почти 500 военнослужащих получили квартиры

В Саратовской области с начала года 494 семьи военнослужащих получили жилье.

- Из них 84 человека реализовали право на постоянное жилье, из них шестерым выделили квартиры, а 78 — денежные компенсации. Еще 410 семей реализовали право на служебное жилье, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства.

Право на получение жилплощади или субсидии возникает при увольнении военнослужащего с выслугой десять лет в связи с выходом на пенсию, организационно-штатными мероприятиями или по состоянию здоровья. Также при выслуге 20 лет — вне зависимости от его увольнения Средний размер компенсации на одну семью составил 7,9 млн рублей, а общая сумма выплат за 2020 год превысила 600 млн рублей. При этом отдельные военнослужащие получили выплаты свыше 14 млн рублей — сумма зависит от состава семьи и выслуги лет.

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