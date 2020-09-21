В Балтайском районе появится новое пожарное депо

В селе Царевщина Балтайского района появится пожарное депо.

- Это позволит сократить время прибытия расчета к месту возгорания. Ранее наряды ехали по вызовам из районного центра, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.

Сейчас в будущее депо провели отопление, установили пластиковые окна и двери, обустроили комнату отдыха для сотрудников. Ожидается поступление пожарного автомобиля.

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