Саратовец месяц тратил чужие деньги на заправках

В Саратове задержали мужчину по подозрению в мошенничестве.

- Во Фрунзенский отдел полиции обратилась 50-летняя сотрудница одного из саратовских предприятий. Кто-то из помещения забрал ее платежную карту и месяц расплачивался ею на заправках. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полицейские возбудили дело за мошенничество. Его фигурантом стал 40-летнпий сотрудник фирмы по доставке бутилированной воды. На чужие деньги он заправлял личный автомобиль.

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