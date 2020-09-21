Саратовского силача Вячеслава Максюту госпитализировали

Вячеслав Максюта

Саратовский силач Вячеслав Максюта попал в больницу. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграм».

- В пятницу утром у меня поднялась температура. Госпитализировали. Воспаление лёгких.

Лечусь, друзья! И надеюсь на скорейшее выздоровление, — написал Максюта.

Каково его самочуствие сейчас, выяснить не удалось – телефон абонента временно недоступен.

На прошедшем сегодня брифинге в минздреве чиновники отказались ответить на вопрос болен ли силач коронавирусом. По их словам, сведения относятся к категории личных и они не имеют права их разглашать.

Пользователи соцсети пожелали спортсмену удачи оптимизма и скорейшего выздоровления.