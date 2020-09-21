В Саратове восемь школ частично закрылись из-за коронавируса

Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева сегодня, 21 сентября, на брифинге в Минздраве уточнила номера школ, которые оказались закрыты из-за коронавируса.

Новых образовательных учреждений, которые полностью перешли на дистанционное обучение, за сутки не прибавилось. Учатся на дому дети из школ: №14 в Вольске, имени Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в селе Логиновка Краснокутского района. Во всех этих учебных заведениях COVID-19 заразились педагоги.

Также частично закрыты 20 школ. Там на самоизоляцию ушли 25 классов. Это: школа-интернат, школа №12 и гимназия №1 в Балакове, школа №6 в Вольске, №№1 и 2 в Ершове, №2 в Красноармейске, школа в селе Преображенка Пугачевского района и №13 в Пугачеве, школа в поселке Карла Маркса в Энгельсском районе, образовательный центр в Энгельсе и школа в поселке Модин Озинского района.

В Саратове на дистанционное обучение перешли дети из нескольких классов в школах: №№72, 45, 5, 66, гимназиях №№87 и 108, лицее №3 и Лицее математики и информатики.

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