В Саратовскую область поступят 12 компьютерных томографов.
- В амбулаторную сеть поступят восемь штук, еще четыре — в стационары, — сообщил замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге в министерстве.
По его словам, достаточное количество техники должно помочь в улучшении диагностики коронавируса и пневмонии.
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