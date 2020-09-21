В Саратовскую область поступят 12 компьютерных томографов.

- В амбулаторную сеть поступят восемь штук, еще четыре — в стационары, — сообщил замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге в министерстве.

По его словам, достаточное количество техники должно помочь в улучшении диагностики коронавируса и пневмонии.

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