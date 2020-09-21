Лист железа теперь не упадет на голову прохожим на Некрасова

Саратовцы пожаловались на кусок железа, который свисал на крыше дома №24д на улице Некрасова и угрожал упасть кому-нибудь на голову.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, лист кровли закрепили.

Дом обслуживает ООО «Управляющая компания «Фри Дом», она устранила проблему.

По предварительным данным, собственник помещения проводил работы без согласования с УК.

Компания провела с ним разъяснительную работу.

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