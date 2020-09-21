Лист железа теперь не упадет на голову прохожим на Некрасова

Саратовцы пожаловались на кусок железа, который свисал на крыше дома №24д на улице Некрасова и угрожал упасть кому-нибудь на голову.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, лист кровли закрепили.
Дом обслуживает ООО «Управляющая компания «Фри Дом», она устранила проблему.
По предварительным данным, собственник помещения проводил работы без согласования с УК.
Компания провела с ним разъяснительную работу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.